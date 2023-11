St. Pöltner Zauber-Paar qualifizierte sich bei Staatsmeisterschaft

„Es ist schön, wenn man eine Idee für ein neues Kinderprogramm hat, sich hinsetzt und verwirklicht, sein Programm von einer Fachjury bewerten lässt und für gut befunden wird“, freut sich Franziska Kronsteiner alias "Queen of Hearts" über ihren Erfolg bei der Vorentscheidung zur Teilnahme an den Staatsmeisterschaften der Zauberei. In der Sparte „Zauberkunst für Kinder“ erlang die Zauberkünstlerin die Befähigung, bei den Meisterschaften 2024 in Deutschland teilzunehmen.

Vor 10 Jahren hat sie sich der Zauberei verschrieben und übt ihre magische Leidenschaft mit vollem Herzen aus. In der vorwiegend männerdominierten Zauber-Branche in Österreich und Deutschland konnte sich die gelernte Kindergartenpädagogin nun beweisen. Unter insgesamt 70 teilnehmenden Personen in den unterschiedlichsten Sparten sicherte sich mit ihrem Partner und Assistenten „Der Eduard“ den dritten Platz. Beim Quick-Change, dem schnellen Wechseln des Outfits, überzeugte das Paar die Jury. „Man muss hier erwähnen, dass der erste Platz aufgrund des Punktesystems nicht vergeben wurde“, fügt Kronsteiner hinzu.

Doch warum hat die „Queen of Hearts“ beim deutschen und nicht beim österreichischen Wettbewerb mitgemacht? „In Österreich werden in der Kategorie ‚Zaubern für Kinder‘ leider keine Staatspreise vergeben“, erzählt Kronsteiner, die ihre magischen Fähigkeiten seit eineinhalb Jahren auch hauptberuflich ausübt. Auf die Frage, ob sie trotz ihres Erfolges weiterhin in Kindergärten, Schulen und auf Kinderfesten als „Magic Franky“ auftritt, ist für die Zauberkünstlerin klar: „Meine Teilnahme an den Staatsmeisterschaften ändert nichts daran, dass ich in erster Linie für die Kinder und nicht für die Jury zaubere.“ Sie wird weiterhin Kinderaugen zum Glänzen zu bringen.