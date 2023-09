Start-ups aus der Region St. Pölten räumten ab

Sechs Einreichungen aus der Hauptstadtregion gab es für den jüngsten „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis“, unter rund 2.000. Gleich fünf davon sind jetzt unter den Preisträgern. Ein großer Erfolg für die Start-up-Szene und auch den Verein founders-stp, in dem viele junge Menschen die Entwicklung des Unternehmergeistes fördern wollen, freut sich Generalsekretär Wolfgang Kern. Er ist zugleich Gründungsbeauftragter der Stadt St. Pölten. Die gute Zusammenarbeit mit „riz up“, gemeinsames Coaching der Teams für das Pitchen und Erfahrungsaustausch hätten Sicherheit gebracht, ist er überzeugt.

Die siegreichen Ideen sind dabei vielfältig. So hat sich Elastic-Simulations aus St. Pölten den ersten Platz bei „Digital genial“ gesichert mit Cloud-gestütztem Virtual Prototyping. Elektronische Komponenten können so auf Belastungen wie Vibrationen und Temperaturänderungen mit automatisierter Simulationssoftware getestet werden. Ein dritter Platz in dieser Kategorie geht an ShareTradez. Die Plattform hilft, Informationen und Wissen im Bereich Geldanlage aufzubauen und die breite Gesellschaft an den Entwicklungen der Finanzmärkte partizipieren zu lassen.

„Ökologisch genial“ ist der Sieger in dieser Kategorie aus Wilhelmsburg. Burner Pioneers widmet sich CO2-neutraler und dezentraler Strom- und Wärmegewinnung aus Biomasse. Mit dem Heizsystem wird neben Wärme auch Ökostrom erzeugt.

In der Kategorie „Innovativ genial“ gibt es zudem einen zweiten und dritten Platz für regionale Start-ups. Scopri.Ai setzt auf Künstliche Intelligenz (KI) im Bereich der Textanalyse, um den wissenschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen. Mit der flexiblen KI-Architektur können Dateien wie Patente, wissenschaftliche Publikationen oder technische Artikel verarbeitet werden. LOCI aus Lilienfeld setzt auf Kreislaufwirtschaft und hilft, alle Möbel des alltäglichen Lebens zusammenzustellen, die einzelnen Elemente ohne Werkzeug miteinander zu verbinden und zerstörungsfrei zu demontieren.

Eine Möglichkeit, wie auch andere von den Erfahrungen und Erfolgen der Start-ups profitieren können, bietet founders-stp mit seinen Founders' Talks. Der nächste ist am Donnerstag, 5. Oktober, in der Aula der Sparkasse. Mehr gibt's unter talks.stp-founders.at