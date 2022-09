Landjugend St. Pölten: 42 Stunden für Plattform

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Römerradweg wartet jetzt ein neues Highlight. Im Zuge des diesjährigen Projektmarathons errichtete die Landjugend St. Pölten in der Nähe des Jochrisihofs in Nadelbach einen Aussichtsturm sowie einen Lehrpfad. Nur 42 Stunden hatten die Mitglieder Zeit, um die Vorgabe umzusetzen.

Besuch gab’s auch von Vizebürgermeister Matthias Adl und der Bezirksleitung Lisa Stuphan sowie Martin Waldbauer. Foto: LJ St. Pölten

Gemeinderat Josef Brader und die Landesbeirätin der Landjugend Mostviertel Lisa Wendl übergaben pünktlich am Freitag das Projekt. Und pünktlich 42,195 Stunden später war es fertiggestellt.

Eigentlich war die ursprüngliche Aufgabe „nur“, eine Aussichtsplattform am Römerradweg zu errichten. Doch die Landjugend übertraf sich selbst und gestaltete zusätzlich einen Lehrpfad über das Thema „Natur und Klimawandel“ rund um die neue Plattform.

