Zwei erste Plätze für die FF Ratzersdorf

Monatelang bereitete sich die Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzersdorf auf die Abschnittsleistungsbewerbe in Hofstetten-Grünau vor. Unter der Leitung von Kommandant-Stellvertreter Anton Hasenzagl erreichte die Wettkampfgruppe in der Wertung St. Pölten-Stadt zwei erste Plätze. Sie waren in beiden Disziplinen, Bronze und Silber, erfolgreich. „Aufgrund der hervorragenden Leistung konnte das Bewerbsteam auch den Wanderpokal des Abschnittsfeuerwehrkommandos St. Pölten-Stadt in Empfang nehmen“, freut sich die FF Ratzersdorf. Gratulationen kamen auch vom Kommando der FF Ratzersdorf und der Mannschaft.