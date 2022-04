Diebstähle aus Hofläden in Böheimkirchen & Prinzersdorf geklärt

Werbung

Mit einem Brecheisen versuchten zwei junge Frauen bereits am 13. April, die Kassa in einem Hofladen in Böheimkirchen aufzubrechen.

Der Versuch misslang und die beiden ergriffen die Flucht. Der Coup blieb nicht unbemerkt, unmittelbar nach der Tat wurde die Exekutive alarmiert, die die beiden Verdächtigen wenig später in Böheimkirchen anhalten konnte.

"Sie konnten vom Opfer eindeutig identifiziert werden", heißt es von der Polizei. Die beiden, eine 17-jährige St. Pöltnerin und eine 18-Jährige aus der Region, zeigten sich großteils geständig.

Einbruch in Prinzersdorf geklärt

Nun stellte sich auch heraus, dass die beiden für einen Einbruch im Hofladen "Marktplatzl" in Prinzersdorf vom 6. April verantwortlich sein sollen. Dort wurden mehrere Kassen aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Laut Polizei soll die St. Pöltnerin die Kassen aufgebrochen und ihre Komplizin Schmiere gestanden sein. Die beiden wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten festgenommen und in die Justizanstalt Krems gebracht.

