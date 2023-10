Das war Tuesday Nightskating in St. Pölten

Nachdem die Initiative letztes Jahr nach einer Corona-Pause zum ersten Mal wieder zur Gänze stattfinden konnte, wurde dieses Jahr wieder wie gewohnt durchgestartet. Neun Termine, jeder mit einem anderem Motto, waren geplant, drei davon mussten leider wetterbedingt ausfallen. Trotzdem war Tuesday Nightskating 2023 für die Veranstalter ein Erfolg.

Laut Matthias Poller aus dem Tuesday Nightskating Team wurde das Angebot dieses Jahr wieder sehr gut angenommen. Durchschnittlich nahmen 500 bis 600 Personen teil. Eine besondere Freude waren die vielen jungen Skaterinnen und Skater, trotz der späten Stunde. Alle zwei Wochen trafen sich die Sportbegeisterten dienstags um 19 Uhr beim Klangturm im St. Pöltner Regierungsviertel und starteten von dort aus in die Nacht.

Während der Termin „Glitzer & Glamour“, ein neues Thema dieses Jahr, am meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte, so ist Pollers Lieblingsmotto ein anderes. „Ich finde das ,Neon-Lights'-Motto am Ende der Serie sehr gut. Wenn die ganze Stadt von uns beleuchtet wird, das ist immer ein toller Anblick“, erklärt er.

Natürlich findet das Tuesday Nightskating auch im nächsten Jahr wieder statt. Zuerst muss aber evaluiert werden, welche Mottos am besten angekommen sind, welche Partnerschaften man eingehen könnte und wie man mehr Menschen erreichen kann. Außerdem bemüht sich das Team jedes Jahr ein paar neue Themen einzubringen. „Wir freuen uns auf 2024“, meint Poller.