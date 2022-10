Ergebnis in Stadt St. Pölten klarer als im Bezirk

Die absolute Mehrheit hat der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen, anders als in einigen Teilen des Landes, in St. Pölten relativ klar erreicht. Sein Ergebnis liegt in etwa im Bundesschnitt. Etwa unter seinem Bundesergebnis liegt Walter Rosenkranz.

In der Stadt seine Fans hat auch Dominik Wlazny, der als Aushängeschild der Bier-Partei in St. Pölten deutlich mehr Menschen mobilisierte als Tassilo Wallentin weiter rechts. Gerald Grosz folgt mit etwas mehr als einem Prozent Abstand. Heini Staudinger und Michael Brunner konnten auch in St. Pölten kaum mehr als zwei Prozent der Wähler mobilisieren.

Bezirk sehr unterschiedlich

Etwas knapper präsentiert sich die Situation im Bezirk, wo Van der Bellen mit 53 Prozent etwas unter dem Bundesergebnis liegt. Dabei treten aber große Unterschiede zu Tage. Ganz im Osten des Bezirks holte der amtierende Präsident oft weit über 60 Prozent, zum Beispiel in Purkersdorf 65,5 Prozent. In den Gemeinden zwischen Wiener Umland und Landeshauptstadt oder auch in Teilen des Pielachtals und Richtung Dunkelsteinerwald hatte er weniger Wähler. In Schwarzenbach etwa nur 39,4 Prozent, in Asperhofen und Perschling nur etwas mehr als 42 Prozent.

In einigen Gegenden des Pielachtals und Wienerwalds waren erwartungsgemäß die Rosenkranz-Wähler häufiger vertreten. In Schwarzenbach kam der FPÖ-Kandidat auf 27,4 Prozent, in Perschling auf 26,2 Prozent, in Stössing auf 25,3 Prozent.

In populistischem Gleichklang zwischen acht und zehn Prozent bewegen sich Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny in sehr vielen Gemeinden im Bezirk. Wlazny holte die besten Ergebnisse in Weinburg und Kasten, Wallentin in Asperhofen und Obritzberg-Rust. Insgesamt liegt im Bezirk „Bier“ knapp vor Boulevard.

Gerald Grosz holte sein bestes Ergebnis wie Rosenkranz in Schwarzenbach mit 12,5 Prozent, stark war er auch in Rabenstein oder Inzersdorf-Getzersdorf. Michael Brunner schaffte es in Kasten und Stössing über vier Prozent. Heini Staudinger schafft in Michelbach 5,2 Prozent, in Wölbling 4,7 Prozent.

Grüne erfreut über rasche Entscheidung, Blauer freut sich auf Landtagswahl

Gerade in dieser schwierigen, unruhigen Zeit sei es sehr beruhigend, dass rasch eine Entscheidung gefallen ist, zeigt sich Elisabeth Götze, Bezirksobfrau der Grünen, in einer ersten Reaktion erfreut, dass Alexander Van der Bellen im ersten Durchgang die Wahl für sich entscheiden konnte. Ganz sicher war sie sich im Vorfeld allerdings nicht. „Mein Mann ist ein toller Prognostiker, er hat gesagt, es geht sich aus. Ich war mir da nicht so sicher“, so die Eichgrabenerin. Dass mit Alexander Van der Bellen ein Mann mit viel Erfahrung in dieser stürmischen Zeit wieder Präsident geworden ist, sei sehr erfreulich. „Er hat es schon recht gut gemacht. Er hat meiner Meinung nach zur richtigen Zeit das Wort ergriffen. Und manche Dinge kann er ja nur begleiten.“ Fantasien anderer Kandidaten, die Regierung so leicht zu entlassen, hält Götze für gefährlich.

Anders bewertet naturgemäß FPÖ-Bezirksobmann Martin Antauer das vorläufige Ergebnis: „Der amtierende Präsident hat mit voller Unterstützung von ÖVP, SPÖ, NEOS, Grünen und allen Landeshauptleuten heute einen Denkzettel erhalten“, interpretiert Antauer die Zahlen. Das Ergebnis sei ein klares Zeichen dafür, dass fast 50 Prozent der Menschen in Österreich eine Veränderung haben wollen und die FPÖ sei stärkste Partei, die für diese Veränderung eintrete. Er freue sich schon auf „eine erfolgreiche Landtagswahl“.

„In turbulenten Zeiten ist kein Platz für politische Experimente und eine eindeutige Mehrzahl der Österreicherinnen und Österreicher haben sich für Stabilität entschieden.“

VP-Bezirksobmann Friedrich Ofenauer

„In turbulenten Zeiten ist kein Platz für politische Experimente und eine eindeutige Mehrzahl der Österreicherinnen und Österreicher haben sich für Stabilität entschieden“, ist auch VP-Bezirksobmann Friedrich Ofenauer froh über das Ergebnis. Eine Wahlprognose war für ihn wegen dem großen Teilnehmerfeld diesmal schwierig. Aber: „Der amtierende und neugewählte Präsident hat in den vergangenen sechs Jahren bewiesen, dass er verfassungsrechtlich das nötige Fingerspitzengefühl hat.“ Nicht so wie manche Kandidaten, die da fragwürdige Ideen gehabt hätten.

Glückwünsche ebenfalls von SP-Bezirksobmann Matthias Stadler: "Ich wünsche Alexander Van der Bellen alles Gute und ihm, aber vor allem auch der Bevölkerung, eine zweite Periode, die weniger turbulent ist als die erste."

