Im Ergebnis von 2019 sind laut einer Aussendung Zuführungen an Rücklagen in der Gesamthöhe von circa 8,69 Millionen Euro enthalten. Diese setzen sich u.a. aus rund 3,3 Millionen Euro weiterer Ansparbeträge für die Tilgung von Darlehen, einer Million Euro für die Hochschulen und 3,3 Millionen Euro an allgemeinen Haushaltsrücklagen zusammen. In der Kulturhauptstadtrücklage seien aktuell 5,2 Millionen Euro enthalten.

Der Bereich Gesundheit und Soziales schlug mit 54 Millionen Euro zu Buche, 27,3 Millionen Euro wurden davon für das Krankenhaus ausgegeben. Ein "großer Teil" des Budgets sei "im wahrsten Sinne des Wortes in der Erde vergraben" worden - in Form von "Straßenherstellungen und Sanierungen in Millionenhöhe", betonte Stadler. So wurden etwa 18 Millionen Euro in Straßen und Verkehrsflächen investiert. Für Kultur und Freizeit nahm die Landeshauptstadt im Vorjahr 18,3 Millionen Euro in die Hand.

Dass die Kommunalsteuer etwa 3,8 Millionen Euro höher als veranschlagt ausgefallen sei, belege den wirtschaftlichen Aufschwung in St. Pölten, befand Stadler. "Die Freude über dieses Ergebnis wird jedoch von den aktuellen Zahlen und Prognosen deutlich getrübt." Die Landeshauptstadt verfüge dank "nachhaltiger und gewissenhafter Finanzplanung über einen hohen Anteil an liquiden Mitteln", hob der Bürgermeister hervor. Es sei aber Fakt, dass gerade die Gemeinden jetzt unter den Auswirkungen der Coronakrise leiden würden. Stadler - zugleich Obmann des NÖ Städtebundes - forderte in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung "endlich echte Hilfe" für Städte und Gemeinden ein.