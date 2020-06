: privat An Ulrike Pfiels Schule (Mary Ward) ist die Matura dieses Jahr besser ausgefallen.

„Die Matura-Arbeiten in Deutsch, Englisch, Latein und Spanisch sind sehr gut ausgefallen bei uns“, berichtet Ulrike Pfiel, Direktorin des Mary-Ward-Privatgymnasiums. Einziges Problem war Mathe, hier gab es einige Schüler mit einem „Nicht genügend“. Insgesamt sei die Matura besser gelaufen als im Vorjahr. „Bei uns hat niemand früher abgegeben. Ganz im Gegenteil – fast alle haben bis zum Schluss gekämpft und das Beste herausgeholt.“

An der HTL sind die Reifeprüfungen „sehr gut gelaufen", erzählt Direktor Martin Pfeffel.

„Ich bin rundum zufrieden mit dem Ergebnis“, resümiert HTL-Direktor Martin Pfeffel. Er könne an einer Hand abzählen, wie viele seiner 230 Maturanten zu einer Kompensationsprüfung antreten müssen. Vom Schwierigkeitsgrad her sei vor allem der B-Teil der Matheprüfung für die berufsbildenden Schulen „richtig knackig“ gewesen. Allerdings gibt er zu bedenken, dass sich das Zählen der Jahresnote möglicherweise negativ auf den Ehrgeiz ausgewirkt hat. „Das könnte sein. Aber die Ergebnisse sagen eigentlich was anderes.“

Thomas Huber (HAK) ist sehr zufrieden mit den „schönen Ergebnissen".

Bei der betriebswirtschaftlichen Fachklausur beobachtete HAK-Direktor Thomas Huber, dass sich einige auf ihre Jahresnote verlassen haben. „Da haben wir mehr Fünfer gehabt, auch mit 15 oder 20 Prozent. Die sind relativ unvorbereitet in die Klausur gegangen“, erzählt er. Bei der Zentralmatura habe es dagegen durchweg schöne Leistungen gegeben, auch in Mathe. Nur zwei Schüler haben sich freiwillig zur mündlichen Prüfung gemeldet, um ihre Noten zu verbessern. „In Summe war das keine schlechte Lösung. Ich kann weder beobachten, dass die Schüler extrem wenig gemacht hätten, noch, dass es besondere Ausreißer in der Leistung gab.“ Insgesamt sei die Matura an seiner Schule „recht gut, fast ein wenig überdurchschnittlich“ ausgefallen. Lediglich „Sehr gut“ kam weniger vor.