Die Hoffnung ist groß, tatsächlich mit 15. Mai in die Sommer-Saison starten zu können. Denn Erwin Nolz, Hausherr der Seedose, möchte für seine Gäste das Angebot erweitern und „der Corona-Tatsache anpassen.“ Fischliebhaber können sich auf Steckerlfisch freuen, haben sich Nolz und sein Team doch einen eigenen Grill zugelegt. Größeres Gewicht sollen auch die Picknick-Körbe bekommen, auch als eine Art Tischservice. „Ich möchte unsere Terrasse, so wie man sie kennt, ein Stück Richtung Liegewiese ausdehnen, die Tische stehen somit viel weiter auseinander.“ So gewährleistet Nolz den nötigen Abstand in Corona-Zeiten.

Nach der Kulinarik kommt der Sport: Zusätzlich zu den Ruder- und Tretbooten vermietet er heuer auch die beliebten Paddleboards.

Wer sich für’s Stand up Paddeling - vor den Augen des Seedosen-Publikums - noch nicht sicher genug fühlt, wechselt vorerst an den Ratzersdorfer See. Dort zeigt Milena Reisner vom Seestudio wie’s geht. „Die Anfragen werden mehr und ich habe aufgerüstet, um mit einer Gruppe von bis zu fünf Leuten arbeiten zu können.“ Es sei ein ausgesprochen gutes Balancetraining, stärkend für den ganzen Körper. Wie sein eigenes, kleines, schwimmendes Fitnesscenter.

Ein wahrer Profi am Board ist auch Patrick Pansky. Derzeit nutzt er es aber, um den Baufortschritt der neuen Terrasse von der Seeseite aus zu begutachten. Seit 1998 holen sich die Badegäste des Ratzersdorfer Sees Pommes und Grillwurst „beim Pansky“, solange hat die Holzplattform gehalten. Nun ist die Fichte aber morsch geworden und die Stadt hat eine Erneuerung in Auftrag gegeben. „Wenn wir fertig sind, wird sie länger als 22 Jahre stehen, weil wir das Holz von der Lerche verwendet haben,“ lacht Tischlermeister Dietmar Lechner aus Pyhra.

Auf der gegenüberliegenden Seite hat Manuel Pemmer in der Seelounge ein kleines „Selbstbedienungs-Häuschen“ gebaut, „damit die Badegäste nicht so weit hinauf gehen müssen.“ Es steht zwar schon seit letztem Jahr, heuer soll die Hütte aber in Betrieb gehen, freut sich Pemmer auf den Sommer, wieder mit vielen „Italienischen Abenden“.

Wenn auch unter anderen Umständen, die Seen-Saison kann beginnen und das Fischereimanagement verspricht eine intakte Natur. Jörg Eibl bestätigt die wirklich gute Wasserqualität. „Und wenn jemand fern ab von Corona trotzdem gern ein paar Stunden für sich bleiben, die Ruhe genießen möchte, gibt es die Möglichkeit, Fischerei-Karten zu erwerben,“ so Eibl. Der stillen Kommunikation mit Barsch, Wels und Zander steht also nichts im Wege.