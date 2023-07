Maturanten trafen einander nach 60 Jahren im BG/BRG St. Pölten

Die vergangenen Renovierungen des Gymnasiums Josefstraße machte die Klasse des Maturajahrgangs 1963 neugierig, sodass Ursula Weber eine Führung durch das neue Gebäude, zum Anlass des 60. Jubiläums ihres Abschlusses, organisierte. Zwölf der 18 Maturanten und Maturantinnen spazierten inmitten der jugendlichen Schüler und Schülerinnen durch das Gebäude.

Die nun etwas reifere Gruppe war sehr angetan von den Neuerungen der letzten Jahrzehnte und immer wieder fielen Sätze wie: „So etwas gab es zu unserer Zeit nicht!“, „Kannst du dich noch erinnern wie damals ...“ oder „Das war doch früher der Musiksaal!“. Ja, in den letzten 60 Jahren hat sich doch einiges getan. Was gleich zu bleiben schien, sind die beliebten Fußballeinheiten in Pausen. Da gesellten sich gleich einige Herren zu den Kindern dazu und feuerten sie an.

Auch der Chemiesaal muss bleibende Eindrücke hinterlassen haben, denn hier wurde glatt der Unterricht gestört, da die Senioren und Seniorinnen kaum den Raum verlassen wollten. Muss wohl an dem damaligen Professor gelegen haben, welcher alle Störenfriede seines Unterrichtes dazu aufforderte, doch so leise wie die Schachspieler in der letzten Reihe zu sein.

Die Führung war ein voller Erfolg und fand großen Anklang bei der Gruppe. Zum Abschluss wurde noch ein „neues“ Maturafoto gemacht, auf den allbekannten Stiegen vor dem Gebäude. Als dann drei Schülerinnen fragten, ob sie denn hier maturiert haben, konnte man den Stolz aus den Worten „Ja, vor 60 Jahren.“ heraushören. Zu einem gemütlichen Beisammensein ging es schlussendlich weiter zum Restaurant Seeland.