Nach 60 Jahren wieder zurück in Schule in St. Pölten

Sechs Jahrzehnte ist es her, dass die Klasse rund um Peter Herbist an der damaligen Lehrerbildungsanstalt maturierte. Zu diesem Anlass begaben sich einige ehemalige Schüler zurück an ihre Schule, heute das BORG. Professor Georg Sigloch führte mit viel Sachkenntnis und Emotion durch das Haus. Vieles war noch aus ihrer eigenen Schulzeit bekannt, aber viel mehr Veränderungen waren zu erkennen. Die „alten“ Maturanten sangen auch das vom ehemaligen Musikprofessor Otto Kral komponierte Lied „O Österreich“ in voller Inbrunst. Viele Anekdoten aus der Schulzeit wurden ausgetauscht.