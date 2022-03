Wohnhaus in Wilhelmsburg stand in Flammen: 120 FF-Leute im Einsatz

Dienstagnacht, dichter Rauch strömte aus einem Haus in der Wasenmühle. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das obere Stockwerk des Hauses bereits in Vollbrand.

Sofort setzten die Floriani zum Löschangriff an, Atemschutztrupps rückten in das Innere des Gebäudes vor. Durch deren effizientes Eingreifen gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu halten; so dass es sich nicht auf das Nachbargebäude ausdehnte.

Die Löscharbeiten dauerten bis nach Mitternacht an; ein Tanklöschwagen der Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt blieb vor Ort, um ein neuerliches Entfachen etwaiger Glutnester zu verhindern.

Zwei Feuerwehrmitglieder zogen sich beim Einsatz Verletzungen zu. Die Brandursache war am Mittwochmorgen noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Einsatz standen sieben Feuerwehren mit rund 120 Mitgliedern.

