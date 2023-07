Die St. Pöltner Hypo-NOE-Filialen haben einen neuen Leiter

Die drei Hypo-NOE-Filialen in St. Pölten haben ein neues Führungsteam: Der bisherige Stellvertreter Jürgen Eisner übernimmt die Leitung. Er war seit seiner Matura 2001 als Kundenberater für die Landesbank tätig. Neuer Stellvertreter ist Uwe Zeller. Er ist seit 33 Jahren in der Finanzbranche tätig und seit 2009 bei der Hypo NOE. „In Zeiten fortschreitender Digitalisierung ist es mir ein großes Anliegen unverändert eine umfassende persönliche Beratung zu bieten“, so Eisner.

Zur Ernennung gratulierten Landesrat Ludwig Schleritzko und Vorstand Wolfgang Viehauser. „Die HYPO NOE ist ein wichtiger Bestandteil der niederösterreichischen und St. Pöltner Wirtschaft. Die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner haben mit der Landesbank und ihren Filialen in der Stadt eine starke Partnerin in Finanzfragen. Ich bin mir sicher, dass das erfahrene Führungsduo und ihre Filialteams weiterhin hervorragende Beratung in Finanzfragen bieten werden“, erklärt Schleritzko. Ziel der Hypo NOE sei es, in den St. Pöltner Filialen auch in Zukunft exzellente Services anzubieten, betonte Viehauser. „Mit Jürgen Eisner übernimmt ein langjähriger Mitarbeiter das Ruder, der die Bedürfnisse und Anliegen unserer Kundinnen und Kunden kennt und versteht. Mit Uwe Zeller hat er einen erfahrenen Stellvertreter an seiner Seite."