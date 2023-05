Drei weitere Windräder in Pottenbrunn geplant

ImWind Erneuerbare Energie GmbH

Die Pottenbrunner Firma mit rund 100 Mitarbeitenden an ihren Bürostandorten in Pottenbrunn und Wien betreibt aktuell 28 Windparks und entwickelt weitere Wind- und PV-Parks in Österreich und Europa.

Benevento GmbH

Die St. Pöltner Firma betreibt Projekte im Bereich Windkraft und Photovoltaik.