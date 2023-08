Gute Ernte trotz schlechtem Wetter in der Region St. Pölten

Zuerst die Trockenheit, dann die Regenschauer. Das Wetter zeichnete sich heuer durch Extreme aus. Trotzdem sind die Bauern der Region großteils zufrieden. „Die Getreideernte ist sehr gut ausgefallen. Das Wetter war optimal, dadurch waren sowohl die Qualität als auch der Ertrag gut“, erklärt Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger. Nicht so gut war das Wetter für die Herbstkulturen: Bei Mais, Zuckerrüben und Soja liegt die Ausfallquote bei 20 bis 40 Prozent. Kaiblinger: „Es kommt dabei auf die Böden an, bei guten Böden sind es 20 Prozent, bei Böden wie im Traisental, bei denen es viel Schotter gibt, sind es 40 Prozent.“ Hier hat der jüngste Regen die Erlösung gebracht: „Wenn die Trockenperiode länger angehalten hätte, wären wir bei einem Ausfall von 50 bis 100 Prozent.“

Andreas und Karl Gunacker (v. l.) vor den Gala-Apfelbäumen. Die Apfelernte sieht bei ihnen bisher gut aus, vor allem bei den Topaz-Äpfeln. Foto: Schrefl

Die Trockenheit im Sommer war für den Betrieb Gunacker in Nadelbach weniger ein Problem als das feuchte Frühjahr. Sie bauen sowohl Äpfel als auch Getreide an. Das Getreide ist bereits eingefahren. Die Ernte befindet sich laut Senior-Chef Karl Gunacker im Normalbereich. Hitze und Trockenheit können dazu führen, dass die Getreidekörner an Gewicht verlieren, da sie am Feld austrocknen. Dazu sei es jedoch nicht gekommen, zumindest nicht so stark, dass es zu einem maßgeblichen Verlust gekommen ist. Eher eine Herausforderung für Landwirte sei laut Karl Gunacker, dass die Getreidepreise im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken sind.

Die Apfelernte wird heuer, wie Junior-Chef Andreas Gunacker berichtet, besser sein als im letzten Jahr. Durch den Frost im Frühjahr seien kaum Schäden entstanden. Minimal kleiner als in den Vorjahren seien die Früchte jedoch und durch die Feuchtigkeit hätten mehr Äpfel als sonst Schorf auf der Schale, einen harmlosen Schönheitsfehler. Die Region habe Glück gehabt, von größeren Unwettern verschont geblieben zu sein. Vor allem die Topaz-Äpfel würden heuer gut aussehen.

Die Apfelernte wird Anfang September beginnen. Unterstützt wird die Familie Gunacker von fünf bis acht Erntehelferinnen und -helfern. Probleme damit, genügend Leute zu finden, gebe es nicht. Vor allem Personen in Pension sowie Studierende würden jedes Jahr gerne mithelfen. Zusammengefasst sagt Karl Gunacker: „Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann schaut die Ernte heuer ganz gut aus."

Spargelsaison verschob sich nach hinten

Durchwachsen war die Ernte für Hauptstadtbauer Jakob Winter. Das kalte Frühjahr verzögerte die Spargelernte und „die Leute wollen lieber früher Spargel, deswegen war das schlecht“. Der Klimawandel sei einfach eine Realität, mit der man leben lernen müsse.

Außerdem merkt Winter, dass die Kundschaft mehr aufs Geld schaue. „In den Covid-Jahren war das Essen das Einzige, was man sich gönnen konnte. Jetzt sorgt die Inflation dafür, dass die Leute beim Essen sparen.“ Seinen Spargel, Knoblauch, Stangensellerie und mehr verkauft er an den Handel. Von den 110 Hektar Ackerland bewirtschaftet er rund 15 mit Gemüse.

Im Gegensatz zu den Gunackers hat Winter sehr wohl Schwierigkeiten damit, Erntehelferinnen und Erntehelfer zu finden. „Die meisten gehen nach Deutschland. Es ist schwierig, gute Leute zu finden.“

Direkt ab Hof in Zendorf und an weiteren Standorten sowie am St. Pöltner Markt verkaufen Florian Strasser und Robert Bandion ihre Melonen. Foto: Maria Prchal

„Wenn man an die Bilder von Kärnten und der Steiermark denkt, sind wir noch glimpflich davongekommen“, sagen die beiden Cousins Robert Bandion und Florian Strasser. Sie haben Felder in Waitzendorf sowie in Zendorf. Bekannt sind sie für ihre heimischen Melonen-Spezialitäten: Bei ihnen wachsen Zucker-, Wasser- und Zitronenmelonen auf einem halben Hektar. Jedes Jahr nutzen sie eine andere Fläche, um den Boden nährstoffreich zu halten. Die Ernte startete zwar zur gleichen Zeit wie im vergangenen Jahr, aber durch die Kälte und die Trockenheit sind die größeren Melonen langsamer gewachsen und waren dann ungefähr zur gleichen Zeit wie die kleinen reif.

„Wir machen das seit fünf Jahren und mussten noch nie unsere Bewässerungsanlage einschalten. Außer heuer“, erzählt Robert Bandion. Und es gab noch eine unerfreuliche Premiere: Kühle 8 Grad Celsius beim Ernten: „Wir haben mit Pudelhaube geerntet, das gab es noch nie.“ Außerdem wirken die Blätter etwas kränklich, was auch von der Kälte kommen dürfte. „Wenn es so kalt weitergegangen wäre, hätten wir vielleicht gar keine Früchte gehabt.“ Die Extremwetterereignisse beschäftigen sie: „Der Hagel ist die größte Gefahr. Wenn ich weiß, es könnte hageln, kann ich nicht schlafen“, sagt der 21-jährige Florian Strasser.

Melonenanbau ist eine Herausforderung, jedes Jahr lernen die Cousins dazu. Das fängt damit an, dass die Melonen vorgezogen werden müssen, geht über die Suche nach dem passenden Boden bis zu Problemen mit Krähen, Hasen und Mäusen. Mittlerweile sind die Melonen ab Hof aber schon ein Verkaufsschlager. Strasser und Bandion vermarkten ihre Früchte nur direkt, mittlerweile an sechs Standorten. „Für uns ist es wichtig, dass die Qualität passt. Und das wollen wir unserer Kundschaft garantieren“, erklärt der 24-jährige Bandion ihre Philosophie.