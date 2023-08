Ab sofort möglich: Abhängen im Flederhaus mit Blick über St. Pölten

Das Flederhaus ist fertig und kann nun besucht werden. 12 Hängematten und 16 Hängesessel laden darin zum „Abhängen" ein. Das viergeschoßige Haus mit Satteldach ist eine temporäre Holzkonstruktion des Architekturstudios heri&salli. Der Raum zwischen den offenen Giebelwänden ist frei von sämtlichen festen Einbauten und dient einzig dem Zweck, sich schaukelnd zu entspannen und einen Moment der Ruhe zu finden. In jedem Geschoß gibt es eine indirekte Beleuchtung, die so angeordnet ist, dass nur wenig Licht in die Umgebung abstrahlt.

Das Flederhaus kann täglich von 7 bis 19 Uhr besucht werden. Abends wird der Zugang in die oberen Geschoße gesperrt und in den frühen Morgenstunden jeweils wieder geöffnet. Das Auf- und Zusperren wird dabei vom etablierten Sperrdienst der Abwasserentsorgung durchgeführt, der dies bereits bei den öffentlichen WC-Anlagen der Stadt übernimmt. „Damit dabei niemand eingesperrt wird, werden davor alle Etagen abgegangen“, heißt es von der Stadt. Um die laufende Wartung, Müllentleerung und die jährliche Überprüfung kümmert sich, wie bei den beiden bereits bestehenden Aussichttürmen, die Stadtgärtnerei.

Zur Eröffnung des Flederhauses lud die Plattform St. Pölten zu einem „Meet & Greet“ ganz unter dem Motto „Eine Stadt chillt ...“.