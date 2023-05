Spanien-Feeling am Ratzersdorfer See

Pádel – das neue Zauberwort in Sachen Freizeitsport. Der Trend – ein Tennis-ähnliches Spiel, das mit kurzen Schlägern ohne Bespannung gespielt wird – kommt aus Spanien und ist längst auch in der NÖ Landeshauptstadt angekommen. Die Courts sprießen aus dem Boden wie die Schwammerl. Etwa in der Nähe des Ratzersdorfer Sees, wo es seit wenigen Wochen aber auch einen neuen In-Treff gibt. „Erfunden“ von Gustl Lebschy, der mit seiner „Cantina Padeloco“ den Weg zurück in die Gastronomie gefunden hat.

Legendär waren seine ehemaligen Lokale, vor allem aber sein Sektstand beim Sommerfest am Rathausplatz. Jetzt ist er wieder „back to the roots“. Und freut sich darauf, seine Gäste zu verwöhnen. Vor allem mit spanischen Spezialitäten und kleinen Snacks. So gibt’s zu tollem Serrano-Schinken Bier von der iberischen Halbinsel. Auch verschiedene Salate, die von seiner Natascha zubereitet werden, werden angeboten. „Und für die Sportler haben wir nicht nur selbst gemachte Bio-Limonade, sondern auch Bio-Iso-Drinks und zuckerfreie Eistees aus Spanien“, so Lebschy, der sich auch darauf freut, ab und zu Verkostungen von Spanien-Spezialist „Don Fredo“ anbieten zu können: „Wir planen zum Beispiel im Sommer einen Paella-Abend.“

Geöffnet ist die „Cantina Padeloco“ übrigens täglich ab 10 Uhr.

