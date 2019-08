Bäcker Florian Hink verkauft jetzt auch Eis am Hauptplatz. Die Kirchenbesucher konnten bereits die ersten eiskalten Köstlichkeiten verkosten. Für sein Eis-Geschäft hat Hink das Erdgeschoss des einstigen Spar-Gebäudes von Steuerberater Reinhard Stulik gemietet, eröffnete im hinteren Teil seine Backstube und stellte einen vorderseitigen Raum den Bauern für das „Hauptplatzl“, den Bauernladen, zur Verfügung. Beim Eingang des ehemaligen Geschäftes eröffnete er jetzt die „Eis Liebe“.

„So wird auch zur Belebung unseres Hauptplatzes beigetragen“, ist er überzeugt. Hink produziert seit 2013 Eis und bietet seine Variationen auch im Café beim Kreativ-Shop und im Uniklinikum St. Pölten an. „Ich habe mit Daniela Wohlgemuth eine kreative Konditorin, die sich immer neue Sorten einfallen lässt“, so Hink. So gibt es Punschkrapferl-Eis, Mohn-Dirndl-Eis oder Cremeschnitten-Eis.