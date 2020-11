Immer wieder gab’s in der Landeshauptstadt die Gerüchte, dass ein „echtes“ Casino etabliert wird. Das Schloss Viehofen galt als ganz heißer Tipp. Letztendlich entschieden sich die Casinos Austria immer wieder dagegen. Oder die Lizenzregeln machten einen Strich durch die Rechnung.

Aber jetzt wird St. Pölten doch zur „Casino-Stadt“. Denn im Frühjahr eröffnet in der Mariazeller Straße 33, gegenüber dem Einkaufsmarkt Lidl, eine WINWIN-Filiale der Casinos Austria ihre Pforten.

„Das wird unser 22. Standort, der dritte in Niederösterreich – neben Krems und Wr. Neustadt – sein“, so Geschäftsführer Fritz Pühringer. Neben 50 Video Lottery Terminals dürfen sich die Gäste auf einen großen Gastrobereich freuen, in dem es auch jede Menge Live-Übertragungen diverser Sportevents geben wird.

„Pure Unterhaltung, viele Aktionen und Top-Angebote werden für jede Menge Spaß und Abwechslung in der Freizeit sorgen“, freut sich Pühringer schon auf die Eröffnung, deren Termin er allerdings noch nicht präsentieren kann. „Da müssen wir noch etwas zuwarten – das kommt auch auf die Corona-Entwicklung an.“