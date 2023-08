Im Sattel von Pyhra auf die Rudolfshöhe

Ab sofort hat die Marktgemeinde nicht nur die Pumptrack-Anlage im Zentrum für Radler zu bieten, sondern auch eine Mountainbike-Strecke vom Aquädukt auf die Rudolfshöhe.

Der Weg ist vom Parkplatz beim Aquädukt über bestehende Forst- und Gemeindestraßen durch Hinterholz hinauf zur Ochsenburgerhütte ausgeschildert. Von dort führt die Strecke über einen frisch angelegten, drei Kilometer langen Single-Trail, der von einem kurzen Stück auf der Forststraße unterbrochen wird, durch den Probstwald zurück hinunter. „Damit wird das Fahren auf den Forststraßen einerseits legal und andererseits mit dem Single Trail eine Möglichkeit für Downhill-Biker geschaffen“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach.

Der Trail bietet eine aufregende und abwechslungsreiche Route durch den Mischwald. Die Schwierigkeitsstufe ist zwar mit „blau“, also mit „leicht“, angegeben, doch gilt es dennoch auf Steine und Wurzeln am Weg zu achten. In der Dunkelheit soll der Weg dem Wild und den Jägern gehören. Da sich die hellen Stunden je nach Jahreszeit verändern, können die Mountainbiker die Strecke jeweils von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang befahren.

Die Pacht der Wege von den Bundesforsten beschloss der Gemeinderat bereits im Juni einstimmig. Die Wartung der Strecke übernimmt der Verein „Mountainbike-Initiative St. Pölten“. „Ich hoffe auf Fair Play aller Wegbenutzer und auf gegenseitige Achtsamkeit. Nach einem Testbetrieb von drei Jahren wird die Strecke evaluiert und könnte gegenebenfalls auch noch ausgebaut und verlängert werden“, sagt Bürgermeister Günter Schaubach, der sich mit den Vereinsmitgliedern der Mountainbike-Initiative selbst den Trail ein Stück weit hinunterstürzte.