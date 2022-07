Die neue ÖBB-Schule: 550 Plätze für Bahn-Nachwuchs

Werbung

Ein österreichweites Kompetenzzentrum für Eisenbahn-Berufe haben die ÖBB durch die Bündelung der Ausbildung am Standort St. Pölten um rund 75 Millionen Euro geschaffen. Auf rund 60.000 Quadratmetern Grund ist nach dem Lehrlingsheim nun auch der neue barrierefreie ÖBB-Bildungscampus in Betrieb.

„Es ist uns gelungen, eine Verbindung zwischen ,handfesten‘ Schaustücken und Modellanlagen auf der einen Seite und modernsten digitalen Lehrmethoden auf der anderen Seite zu schaffen. Wir verbinden Tradition mit Moderne und genau das braucht es für eine exzellente berufliche Aus- und Weiterbildung“, betonte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä bei der Eröffnung. 30 variable Seminarräume sowie 15 Spezialübungsräume bieten Platz für 550 Personen, die täglich am Campus von rund 100 Personen unterrichtet werden können. Am Standort St. Pölten erfolgt die Aus- und Fortbildung der eisenbahnspezifischen Berufe sowie eine Vielzahl an Schulungen, wie etwa das richtige Verhalten im Gleisbereich. Für jene mit weiter Anreise gibt es im Nächtigungstrakt 240 Einzelzimmer mit hotelgemäßer Ausstattung.

Andreas Matthä, CEO der ÖBB, Landesrat Ludwig Schleritzko und Bürgermeister Matthias Stadler (v. l.) bei der Eröffnung des ÖBB-Bildungscampus. Foto: Timo Aringer

„Der ÖBB-Bildungscampus wertet unsere Landeshauptstadt als Bildungsstandort weiter auf“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler. St. Pölten werde damit zu einem Ausbildungszentrum für das Eisenbahnwesen, wo von der Lehre bis zum Hochschulstudium das Bildungsangebot abgedeckt sei, denn auch die FH St. Pölten bietet einen Bachelor-Studiengang für Bahntechnologie und Mobilität.

Nachhaltig machen soll den Neubau eine große Photovoltaik-Anlage, 2.000 Quadratmeter des Flachdachs am Hauptgebäude werden zudem begrünt. Viele Außenanlagen rundherum wurden als Streublumenwiesen für Wildbienen und Insekten gestaltet. Eine klimafreundliche Anreise aus nah und fern soll laut ÖBB die Bahn-Haltestelle „St. Pölten Bildungscampus“ ermöglichen. Diese ersetzte mit Beginn des Seminarbetriebs im April jene in Hart-Wörth.

