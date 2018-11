Eine „gute Ergänzung der Handelslandschaft im Süden St. Pöltens“ sieht Harald Wagner in seinem neuen Fachmarktzentrum St. Pölten Süd vis-à-vis der Merkur-City-Süd. „Uns ist wirklich eine gute Mischung gelungen, denn gerade der Mode- und Schuh-Sektor war hier im Süden der Landeshauptstadt bislang etwas unterrepräsentiert“, betont der Geschäftsführer.

Die acht Unternehmen habe man bewusst als Abrundung bestehender Handelsangebote zwischen Altstadt und Autobahn ausgewählt, so Wagner: Im FMZ eröffnen am Donnerstag mit New Yorker, KiK und Ernsting‘s Family drei Textil-Unternehmen, mit Deichmann und MyShoes zwei Schuh-Händler neue Filialen. Hervis bietet am Standort Sport-Artikel an, Pagro Schreibwaren. Die mittlerweile fünfte dm-Filiale im Stadtgebiet wird mit 850 Quadratmetern Gesamtfläche einer der bundesweit größten Märkte der deutschen Drogerie-Handelskette. „Wir sind guter Dinge, dass unser Konzept bestens funktioniert und wollen den ausgezeichneten Handelsplatz zum stärksten und attraktivsten im Süden der Stadt entwickeln“, erläutert Wagner.

Das Fachmarktzentrum Süd mit einer Gesamtnutzfläche von rund 5.400 Quadratmetern wurde in sieben Monaten Bauzeit auf dem 6.000 Quadratmeter großen ehemaligen Merkur-Parkplatz errichtet. Für die Kunden stehen 165 Stellflächen, davon 88 in der Tiefgarage, zur Verfügung.