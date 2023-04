Klosterwald St. Pölten: Bestattung in der „Kathedrale der Schöpfung“

Zehn Friedhöfe betreibt die Stadt St. Pölten, nun gibt es in Ochsenburg auch die Möglichkeit zur Naturbestattung. Klosterwald, eine Gemeinschaft des Erzbistums Wien und der Stifte Heiligenkreuz und Klosterneuburg, eröffnete den Bestattungswald im Süden St. Pöltens. Den Grund dafür stellt die Diözese St. Pölten zur Verfügung. „Ich habe gesehen, wie diese Stätten geschaffen wurden und merke, dass die Menschen dazu einen besonderen Bezug entwickeln. Da habe ich gesagt, macht das doch auch bei uns“, sagt Diözesanbischof Alois Schwarz, der die Segnung der Bestattungsanlage bei strahlendem Sonnenschein und begleitet von der Musik des Bläserquintetts der Stadtkapelle Wilhelmsburg vornahm.

Klosterwald-Betriebsleiter Peter Schauer hebt die Schönheit und die Geschichte des Ortes hervor: „Es blüht alles, wir haben schöne Buchen.“ Seit über 900 Jahren ist der Wald im Besitz des Bistums St. Pölten, die Ochsenburg war früher Sommersitz der Bischöfe von St. Pölten. Im Wald stehen im ersten Schritt 600 Bäume zur Verfügung. „Das ist aber noch erweiterbar“, sagt Schauer. Die Nachfrage sei groß. Das relativ junge Unternehmen hat jährliche Steigerungen von 20 Prozent. „Fast die Hälfte der Menschen kaufen den Baum als Vorsorge“, sagt Schauer. Das mache auch mehr Freude, mit Leuten den Wald zu besuchen und ihren Baum auszusuchen.

Die Kosten für den Baum richten sich nach dem Alter. Entsprechend günstiger ist die Bestattung bei einem Gemeinschaftsbaum. Für Sternenkinder ist an einem Gemeinschaftsbaum nur die Beisetzungsgebühr zu bezahlen.

Und der Vorteil der Naturbestattung? „Die muss jeder für sich selbst entdecken. Es ist ein schöner Ort, man kommt zurück in den Kreislauf. Die Pflege übernimmt die Natur selbst“, erklärt Schauer.

Ein Platz, wo jeder zum Trauern hinkommen kann. Diözesanbischof Alois Schwarz

Immer mehr Menschen bewahren die Urne der Verstorbenen zu Hause auf. „Damit nimmt man anderen Menschen die Möglichkeit zu trauern. Hier ist ein Ort, wo auch andere hinkommen können“, sagt Diözesanbischof Alois Schwarz. Der Wald sei nach Süden ausgerichtet und schenke viel Ruhe und Geborgenheit. „Die Bäume hier sind wie die Säulen einer Kirche. Wir sind hier in einer Kathedrale der Natur“, so der Bischof. Er weist auch auf eine schöne Kapelle in der Ochsenburg hin, die für Gebete offen steht.

Als „Bereicherung“ sieht Bürgermeister Matthias Stadler den Klosterwald. Zwar gebe es den Waldfriedhof, nun sei aber die Bestattung mitten in der Natur möglich. Auch er kann sich diese Form der Bestattung vorstellen: „Ich bin auch gerne in der Natur und war in den letzten Jahren sicher zu wenig draußen für ein Menschenleben.“

