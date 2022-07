Ansturm auf Viehofner Feuerwehfest

Werbung

Nach zwei Jahren Pause kehrte der FF-Heurigen Viehofen wieder zurück und das ganz zur Freude der Gäste. Bereits Freitagabend war der Andrang so groß, dass fast alle Heurigenbänke besetzt waren. Die Pause dürfte die Lust auf Grillhendl, Kotelett und Bier eher beflügelt als gebremst haben.

Ab 16 Uhr ging es am Freitag mit dem Festbetrieb los, ab 19 Uhr sorgte dann „ACHTUNG – die Tanzband“ für die musikalische Umrahmung. Alle Liebhaber von frisch gezapften Bier mussten noch bis 20 Uhr warten, da erfolgte der Bieranstich durch Bürgermeister Matthias Stadler. „Ich freue mich sehr über die vielen Besucher und möchte auch meiner ganzen Mannschaft danken. Ohne ihren Einsatz wäre das alles nicht möglich“, lobte Kommandant Stefan Leitner seine Floriani.

Weiter geht es Samstagabend mit einer musikalischen Neuerung. Der Musikverein Sallingberg spielt ab 19 Uhr einen Dämmerschoppen. Am Sonntag geht er Festbetrieb nochmals von 10 bis 15 Uhr. „Den Erlös investieren wir in die Anschaffung von Einsatzkleidung und neuen Geräten“, so Kommandant Leitner.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.