„Die Triathlon-Challenge wird das erste Highlight für die Hotellerie in St. Pölten“, sind sich Innungsmeister Leo Graf und Walter Jahn, Direktor von Cityhotel D & C, Metropol und Motel 267, einig. Die Lockdown-Zeit haben die Hotels mit Businessreisenden gut über die Runden gebracht, bestätigt auch Alex Meder vom Hotel „Das Alfred“. „Aber jetzt brennt das Team schon darauf, wieder aktiv zu werden. Alles ist vorbereitet, alles eingekauft“, so Meder.

Die Mannschaft des „Alfred“ ist komplett – „wir hatten keinen Wechsel.“ Auch Leo Graf konnte alle Mitarbeiter, zwischenzeitlich in Kurzarbeit, halten. In den Hotels von Walter Jahn sind einige „in sicherere Branchen gewechselt, ich bin auf der Suche nach Mitarbeitern“, so der Hoteldirektor.

An die Sicherheitsvorschriften halten sich selbstverständlich alle Beherbergungsbetriebe in der Landeshauptstadt, bieten für den Ausnahmefall Testmöglichkeiten in den Hotels. Und auch die Mitarbeiter der Betriebe werden regelmäßig getestet. „Wir haben ein gutes Konzept“, so Leo Graf. Noch besser wären natürlich weniger Vorschriften: „Ich halte uns die Daumen, dass es bald weitere Erleichterungen geben wird“, sagt Walter Jahn.