Neue Ausstellung im Museum am Dom widmet sich sakralem Jugendstil

Das Jahr 2023 steht im Museum am Dom ganz im Zeichen des Jugendstils. Namen wie Gustav Klimt, Koloman Moser, Otto Wagner oder Joseph Maria Olbrich kommen beim Gedanken an die kunstgeschichtliche Epoche sofort in den Sinn. Sie feierte in den Jahren um 1900 ihren Höhepunkt. So wurde 1897 die Wiener Secession gegründet, die für die moderne Kunst in Österreich wegweisend wurde. Das Museum am Dom in St. Pölten zeigt nun einen weniger bekannten Bereich dieser Epoche: den sakralen Jugendstil. Schließlich waren viele aktive Künstler der Wiener Secession auch im kirchlichen Bereich tätig.

Nach Begrüßungsworten von Museumsleiterin Manuela Rechberger, die einen Überblick über die Ausstellung gab, sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vom Museum am Dom als wichtigen Teil der Museumslandschaft in Niederösterreich. Vor 135 Jahren wurde es als erstes Diözesanmuseum Österreichs gegründet. Die Ausstellung bezeichnete die Landeshauptfrau als „eine wichtige Brücke zwischen der Kirche und den Gläubigen und zwischen sakraler und weltlicher Kunst.“ Die Ausstellung zeige eindrücklich, dass der Jugendstil schon lange Einzug in Kirchen, Stiften und Klöstern gehalten habe. Beispiele dafür finden sich in vielen Teilen Niederösterreichs, führte Mikl-Leitner aus, „wie in der Kierlinger Pfarrkirche nahe Klosterneuburg oder natürlich in der ehemaligen Synagoge hier in St. Pölten“, wo in Zusammenarbeit des Landes mit der Landeshauptstadt ein Dialogzentrum entstehen soll, „mit dem wir Brücken zwischen den einzelnen Kulturen und Religionen bauen wollen.“

Auch Diözesanbischof Alois Schwarz findet klingende Worte: „Mit der Ausstellung ,Sakraler Jugendstil´ schaffen wir ein prophetisches Rufzeichen, denn hier können die Menschen ein neues Gespür für das Heilige entwickeln und sie zeigt, dass schöne Dinge die Zeit überdauern“. Stadträtin Renate Gamsjäger verlieh ihrer Freude Ausdruck, dass einige Stücke des Stadtarchives aus dem Nachlass der Niederösterreicher Ernst Stöhr (St. Pölten) und Ferdinand Andri (Waidhofen a.d. Ybbs) in der Ausstellung zu sehen sind.

Die Ausstellung „Sakraler Jugendstil“ im Museum am Dom in St. Pölten ist bis 15. November 2023 zu besichtigen. Details unter www.museumamdom.at

