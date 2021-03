Nun wurde der neue Standort auch offiziell eröffnet. Bürgermeister Matthias Stadler und Landesrat Martin Eichtinger durchschnitten zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Christian Rädler und Michael Kloibmüller, ebenfalls Mitglied im Vorstand, feierlich die blaugelbe Schleife vor dem Eingang direkt gegenüber der Traisen.

Am zentralen Bürostandort in St. Pölten werden künftig Mitarbeiter aus Vertriebs- und Bauabteilung tätig sein. Das offene Büro mit Besprechungsräumen und Working Café bietet ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld für rund 30 Mitarbeiter.

„Nachdem die WETgruppe bereits in der Vergangenheit vielen St. Pöltner ein Zuhause geschaffen hat, freut es mich besonders, dass das Unternehmen nun auch selbst in unserer Stadt einen ‚Nebenwohnsitz‘ bezieht. Generell ist neuer Wohnraum bei gleichzeitiger Erhaltung und weiteren Steigerung der Lebensqualität für die Bevölkerung ein sensibler Bereich, dem die Stadt künftig vermehrt Beachtung schenken wird,“ so Bürgermeister Matthias Stadler bei der Eröffnung des Standorts.