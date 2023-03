Neues Nagelstudio im Böheimkirchner Zentrum

Mit „Tea Nails“ eröffnet die ausgebildete Nageldesignerin Gordana Stankovic ein neues Nagelstudio im Zentrum von Böheimkirchen. Stankovic verfügt über mehrjährige Berufserfahrung in Wien und wagte nun den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich wohne in Böheimkirchen und sehe die ständige Weiterentwicklung des Zentrums. Deshalb habe ich mich entschieden, hier mein Studio zu eröffnen“, so Stankovic.

Geboten werden neben Maniküre und Handpflege auch Shellac-, Gel- und Acrylmodelllagen. Auf die Kundenwünsche wird mit neuester Ausrüstung mit professionellen Methoden eingegangen. „Mit meinem Team bin ich stets motiviert, Kundenwünsche zu erfüllen“, so die Jungunternehmerin.

Am Eröffnungstag fanden sich viele Interessierte und zahlreiche Ehrengäste aus Gemeinde, Ortsmarketing und Wirtschaft ein. Bei kleinen Snacks und Getränken gab es Beratung, kleine Vorführungen und interessante Gespräche.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.