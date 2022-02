Physiopoint im Karlstettner Ortszentrum

In unmittelbarer Umgebung des ehemaligen Amtshauses im Ortszentrum eröffnete der Physiopoint Karlstetten. Die Wahltherapie-Praxis in der Wiespointstraße 4 wird von Philipp Pinter geleitet. Zwei weitere freiberufliche Therapeutinnen sind dort ebenfalls aktiv.

Der 31-jährige Philipp Pinter absolvierte seine Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Fachhochschule St. Pölten. Die 22-jährige Paula Haas besuchte die Fachhochschule Krems und ist auch noch am Gesundheitszentrum Resilienzpark Sitzenberg aktiv. Im Team befindet sich auch noch die 40-jährige Christine Ganzberger, die ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin am AKH Wien erhielt.

Das Physiopoint-Team bietet Physio- und Ergotherapie, Kinesiotaping, Cranio-Sacral-Therapie, Heil- und Sportmassage und manuelle Lymphdrainage an. In zwei Behandlungs- und einem Trainingsraum werden nach modernsten Erkenntnissen Therapien durchgeführt, gegen Voranmeldung unter 0660/936 38 48 von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr.

Bürgermeister Thomas Kraushofer zeigte sich bei der Eröffnung der Wahltherapie-Praxis sehr erfreut, da durch den Neuzugang das Ortszentrum wesentlich aufgewertet werde.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden