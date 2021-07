Rund 35.000 Artikel auf 22.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der runderneuerte Kika. Die neue Fassade mit prächtigem gläsernen Rundbogen macht den Totalumbau auch nach außen hin sichtbar. Nach sechsmonatigen Bauarbeiten wurde der Kika nun eröffnet und das mit einigen Schmankerln.

„St. Pölten hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert, immerhin schlägt hier das Herz unseres Unternehmens", erklärt Kika/Leiner-Geschäftsführer Reinhold Gütebier. Für ihn ist der St. Pöltner Kika ein Vorzeigeprojekt, das neue Maßstäbe in der Möbelinszenierung sowie im Komplettangebot setzt. Ein Hingucker ist neben dem modernen Restaurant auch eine neue Kaffe- und Sektbar in der ersten Etage. „Nachdem in dieses Gebäude nahezu 20 Jahre nichts gemacht wurde, haben wir die Entscheidung getroffen in St. Pölten so richtig zu investieren“, so Gütebier.