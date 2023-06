Mehr Kulinarik und Kunst in der St. Pöltner Innenstadt

Griechisches Flair gibt es nun auch mitten in der Innenstadt. Michael Purer eröffnete seinen Griechenland-Shop in der Kremsergasse und bietet ein breites Sortiment an griechischen Produkten an.

„Griechenland und besonders die kleinen, regionalen Bauern und Erzeuger bieten Produkte, deren Geschmack und Qualität kaum zu überbieten ist“, äußert Geschäftsführer Michael Purer über die Idee. Neben verschiedenen Sorten Ouzo finden griechische Genießer auch ein großes Weinsortiment oder Biere, Olivenöle, Oliven und Bio-Traubenessige in höchster Qualität. Käseliebhaber finden bio-zertifizierte Käsesorten aus allen Regionen Griechenlands. Weiters gibt es reinsortige Honige aus Gebirgsregionen, Aufstriche, Dips und Soßen ohne Zusatzstoffe, handgefertigte Teigwaren und Weinblätter.

„Die hervorragenden Delikatessen stammen von kleinen Familienbetrieben, die schon seit Generationen nach alter Rezeptur hergestellt werden. Schätze, die man heutzutage suchen muss. Durch unser Engagement kommt der Erlös durch den Verkauf direkt zum Erzeuger“, erzählt der Griechenlandliebhaber weiter.

Kurse für Fotografie bei Foto Straub geplant

Die Fotografie ist ein tolles Hobby. Auch wenn man ab und an zu zweifeln beginnt. Aber selbst Starfotograf Helmut Newton hat einmal gesagt: „Die ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten!“ Man wird also immer besser. Vor allem, wenn man sich weiterbildet. Und das kann man demnächst noch ein bisschen einfacher.

Denn in der Klostergasse arbeiten Robert Straub und sein Team daran, St. Pöltens „Nummer 1“-Adresse in Sachen Fotografie auszubauen. Fast direkt neben dem Stammgeschäft hat man ein zweites Geschäftslokal angemietet, wo man demnächst nicht nur einen neuen Schauraum eröffnen wird, sondern eben auch Räumlichkeiten um verschiedenste Kurse abzuhalten. „Wir platzen schon aus allen Nähten und vor allem große Studiogeräte konnten wir bislang überhaupt nicht präsentieren“, so Robert Straub, „jetzt können wir dann die Kataloge beiseite legen und die Kunden können sich wirklich ein Bild machen. Außerdem wird die Nachfrage nach Einsteiger, aber auch Weiterbildungsseminaren, immer größer. Auch da haben wir jetzt dann Platz und Raum.“ Die Eröffnung von Foto Straub 2 in der Klostergasse soll im August über die Bühne gehen.