Startschuss für grünen Promenadenring um die St. Pöltner Altstadt

Die große Baustelle zwischen Lederergasse und Linzer Tor ist spätestens seit Ferienbeginn kaum zu übersehen. Jetzt gab es die offizielle Spatenstichfeier für den „Green Loop“ auf der über zwei Kilometer langen Promenade um die Altstadt. Neben einigen Anrainern waren auch zahlreiche Beteiligte aus dem Magistrat beim Fest sowie von DnD Landschaftsplanung und Rosinak und Partner, die das Siegerprojekt „Green Loop“ auf Basis der Bürgerbeteiligung geplant hatten. Während viele sich an Schmankerl vom Grill labten und mit kühlen Getränken erfrischten, nutzten manche Innenstadt-Bewohner den Info-Point, um das Projekt genauestens durchzubesprechen.

Die Schleifung der Stadtmauer, vor der die Bevölkerung einst promenierte, war der Beginn der Stadtentwicklung blickte Bürgermeister Matthias zurück in die Geschichte. „Dieses Jahrhundertprojekt ist nun unsere Chance, nachhaltig mehr Platz für Grünraum und Menschen, aktive Mobilität, Aufenthalt und Begegnung in der Innenstadt zu schaffen.“ Der grüne Ring werde mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer bieten. Dass dafür der ein oder andere Parkplatz wegkomme, werde sich nicht verhindern lassen. „Mit dem Konzept wird eines der größten Schwammstadtprojekte in einer Altstadt Österreichs realisiert. Die Bäume haben hier wieder Platz sich gesund zu entwickeln. Damit kann wesentlich zur Reduktion innerstädtischer Hitzeinseln beigetragen und das Mikroklima positiv beeinflusst werden“, zeigte sich Stadler überzeugt.

Der Umbau des rund 2,4 Kilometer langen Rings erfolgt in drei Etappen. Die erste vom Linzer Tor bis zur Lederergasse läuft seit März. Mit dem Stück bis zur Schulgasse bekomme man heuer schon einen Vorgeschmack, wie der Ring aussehen wird. 2026 folgt der westliche Teil der Promenade zwischen Heitzlergasse und Ludwig-Stöhr-Straße. Die Arbeiten im östlichen Teil zwischen Lederergasse und Bischofsteich starten laut Plan 2027. Wie bereits in der Fußgängerzone erprobt, werden erst die Leitungen erneuert, nach Setzung des Erdreichs wird die Oberfläche neu gestaltet. Manche Bäume werden neu geflanzt, manche übersiedeln. Dass die mit der Neugestaltung des Promenadenrings verbundenen Baustellen, Sperren und Umleitungen für viele eine Belastung sind, leugnet auch der Bürgermeister nicht. „Die Maßnahmen sind aber notwendig, um die Lebens- und Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrssicherheit in St. Pölten langfristig zu erhöhen. Ein solches Jahrhundertprojekt bedarf nunmal einer Jahrhundertbaustelle“, betonte Stadler.

Aktuelle Infos zu den Baustellen und Umleitungen gibt es auf der eigens eingerichteten Seite zum Promenadenring.