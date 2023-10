Feiertag in der Schreinergasse

Monatelang war die Schreinergasse Großbaustelle und Nadelöhr in der Fußgängerzone. Jetzt ist die letzte Granitplatte gelegt und die Umgestaltung abgeschlossen. Mit Bio-Tee und Kinder-Spielen, Flohmarkt, Yoga, Kaffee, Gewinnspiel, einem Malkurs, Kosmetik, Präsentationen oder Bier und Brötchen feierten Stadt und Geschäfte jetzt beim Pflaster-Opening.

Wasser- und Fernwärmeleitung, Stromleitungen der EVN sowie Lichtwellenleiter von A1 und Kabelplus sind 2022 um knapp eine Million Euro in der Erde verlegt worden. Heuer bekam die Gasse wie bereits ein Großteil der Fußgängerzone ihr neues Aussehen. Auf rund 1.700 Quadratmetern wurden mit Natursteinplatten aus Granit und Granitwürfeln rund 35.000 Steine aus dem Waldviertel verlegt. Kostenpunkt: Mehr als 800.000 Euro. Statt der von einigen schmerzlich vermissten fünf Bäume wurden vor Kurzem sieben Lederhülsenbäume gepflanzt.

Die Umgestaltung der Fußgängerzone läuft derzeit noch bis Ende November in der Marktgasse. Diese ist laut Stadt auch die einzige in der Fußgängerzone, in der 2024 gearbeit wird. Dort werden im nächsten Jahr die neuen Platten verlegt.