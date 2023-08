Rund um die St. Pöltner Eisbergspitze wird's sportlich

Neue Möglichkeiten, sich fitzuhalten, bietet das neue Naherholungsgebiet um die Eisbergpitz schon bald. Am Mittwoch, 9. August, um 13 Uhr wird der NV Freizeit- und Bewegungspark mit einem Fest eröffnet. An die 30 Calisthenics- und Motorik-Geräte wurden in dem Parcours im letzten halben Jahr montiert. An Klimmzugstangen, Parallelbarren oder Hangelstrecken kann man Balance, Fitness und Koordination sowie Ausdauer und Kraft schulen. Rund 200.000 Euro wurden investiert.

Nach der offiziellen Eröffnenung können alle Interessierten am Mittwoch die Geräte unter Anleitung ausprobieren. Kinder können sich beim Eröffnungsfest schminken lassen, für Musik sorgen die „Crazy Teachers“. Eine kleine Showeinlage gibt es von der Union Leichtathletik. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Von der NÖ Versicherung gibt es Goodies für alle, die vorbeischauen.