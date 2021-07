An nächtelanges Feiern war seit Beginn der Pandemie nicht zu denken. Die Jugend sehnte sich lange Zeit nach der Öffnung ihrer Stammlokale und dem Tanzen mit Freunden. Jetzt war es so weit: Das Warehouse durfte erstmals wieder Gäste empfangen. Und das mit Erfolg, denn es war sowohl freitags als auch samstags ausverkauft.

Aufgrund der Beschränkungen dürfen auch im Szenelokal derzeit um ein Viertel weniger Gäste als üblich eingelassen werden. Das änderte jedoch nichts an der guten Stimmung der Besucher. „Es war genauso wie vor der Coronazeit“, schilderten die Partygäste. Trotzdem war es sowohl für Personal als auch Besucher ungewohnt, wieder unter solchen Menschenmengen zu sein. „Es war am ersten Tag sehr seltsam, auf einmal ohne Maske mit so vielen Menschen feiern zu können“, erzählt Club-Manager Steve Ponta. Über eine mögliche Infektion mache er sich jedoch keine Sorgen, da die 3G-Regeln strengstens eingehalten wurden. Er hat auch weitere gute Nachrichten für seine Gäste: „Heuer wird es keine Sommerpause geben.“ Damit kann die Party voraussichtlich den ganzen Sommer steigen.