ÖBB-Rahmenplan: Weiter warten auf Ausbau in der Region St. Pölten

19 Milliarden Euro investieren die ÖBB in den nächsten sechs Jahren in ein modernes Eisenbahnnetz. 7,4 Milliarden Euro davon gehen in die Ostregion. Das zeigt der nun präsentierte Rahmenplan von 2023 bis 2028. „Zusammen mit den geplanten Angebotsausweitungen und dem Erfolg des Klimatickets leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität“, meint Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler.

Neben einigen Projekten rund um Wien und weiteren Verbesserungen der Bahnhöfe an der alten Westbahnstrecke scheinen darin einige der dringend geforderten Projekte für den Zentralraum mit aktualisierten Zahlen auf. Die Elektrifizierung der Traisentalbahn von St. Pölten nach Hainfeld und Freiland ist bis 2026 mit rund 48 Millionen Euro budgetiert. Für die weitere Attraktivierung der Strecke bis 2027 sind 45 Millionen eingeplant.

Die Arbeiten für die Elektrifizierung der Strecke zwischen Herzogenburg und Krems soll nach neuem Plan 2026 starten. Nur Planungen, aber noch keine konkreten Arbeiten sind für den mittlerweile vehement geforderten zweigleisigen Ausbau von Herzogenburg nach St. Pölten herauszulesen. Ebenfalls im strategischen Ausblick ist als Planungsprojekt auch der zweigleisige Ausbau von Tulln nach Tullnerfeld.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.