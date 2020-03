Seit etwa einem Monat ist er der neue Kommandant der Polizeiinspektion Bahnhofsplatz: Peter Strobl. Zu tun gab es seither schon einiges für den neuen Chef – bis zur Sperrung des Bahnhofs wegen eines Bombenverdachts in der Vorwoche.

Dienst am Bahnhof zu versehen, noch dazu in Führungsposition, „ist eine Herausforderung“, betont der 49-Jährige. Der stelle er sich aber gerne, nicht zuletzt, „weil ich wieder mehr in direktem Kontakt mit der Bevölkerung stehen will“.

„Wir sind der St. Pöltner Polizeirayon mit den wenigsten Quadratkilometern Fläche, aber mit der meisten Belastung“

Zuletzt war der St. Pöltner rund fünf Jahre im Stadtpolizeikommando als Einsatzreferent, unter anderem mit der Leitung von Einsätzen, Schwerpunkt aktionen und auch beim Frequency in organisatorischer und leitender Funktion, tätig. Zuvor hatte er im Wachzimmer Rathaus und Anfang der 1990er-Jahre beim Verkehrsunfallkommando gearbeitet.

LPD PolizeichefPeter Strobl will das subjektive Sicherheitsgefühl

Strobl folgt Werner Krückl, der als Kommandant der Polizeiinspektion Bahnhofplatz seinen Ruhestand antrat. 30 Beamte hat er in seinem Team. „Wir sind der St. Pöltner Polizeirayon mit den wenigsten Quadratkilometern Fläche, aber mit der größten Belastung“, stellt der Chefinspektor fest. Die Dienststelle ist neben dem Hauptbahnhof und seinem Umfeld für die Innenstadt innerhalb von Schießstattring, Daniel-Gran-Straße, Eybnerstraße und Rennbahnstraße zuständig. „Hotspot ist auf jeden Fall der Bahnhof.“ Hier sei man um permanente Polizeipräsenz bemüht. Der Bahnhof ist Anziehungspunkt für Jugendgruppen mit und ohne Migrationshintergrund. Dies sei aber in anderen Ballungszentren genauso. Niederschwellige Suchtgiftkriminalität ist immer Thema, nicht nur am Bahnhof. Als besonders wichtig erachtet er neben der Schutzzone um den Bahnhof auch jene beim Sparkassen-Park.

In der Dienststelle werden häufig Taschendiebstähle angezeigt. „Oft passieren diese aber irgendwo auf der Zugfahrt“, sagt Strobl. Eine Serie an Fahrraddiebstählen, die in den vergangenen Monaten Gegenstand der Ermittlungen war, konnte geklärt werden. „Seither sind die Deliktzahlen deutlich zurückgegangen“, freut sich Strobl.

Die Geschäfte in der Innenstadt werden immer wieder von Taschendieben heimgesucht, nicht alles wird von den großen Ketten angezeigt. Kaufhausdetektive leisten hier oft gute Aufklärungsarbeit. „Das reicht vom jungen Mädchen, das einen Lippenstift stiehlt und erwischt wird, bis hin zu durchreisenden Banden, die gezielt und arbeitsteilig vorgehen“, sagt Strobl.

Doch auch hier halten sich die Deliktzahlen im Vergleich zu anderen Großstädten in Grenzen. Rund um die Lokalszene der Innenstadt gebe es kaum Einsätze. Dies sei eher, so Peter Strobl, im Bereich der Diskotheken am Stadtrand manchmal Thema.

Wichtig ist Polizeichef Strobl auch die Kontrolle der Einfahrtgenehmigungen für die Innenstadt. „Wir wollen so das Unfallrisiko für Fußgänger senken“, betont er. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger in allen Bereichen zu heben, ist sein vorrangiges Ziel.