HTL-St. Pölten: Defi-fit mit App

Zu 80 Prozent geht an Menschen in Österreich die Verantwortung, Erste Hilfe zu leisten, vorüber. Dieser Tatsache wollten die beiden Schüler der Abteilung Elektronik und Technische Informatik der HTL St. Pölten Michael Frühwirth und Jonas Nastl entgegenwirken und kamen auf die Idee, für ihre Diplomarbeit eine Defibrillator-App zu entwickeln.

Diese schafft bei Erste-Hilfe-Kursen, aber auch für das private Training zu Hause mehr Übungsmöglichkeiten und eine nachhaltigere Übungszeit. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit arbeiten sie nun mit Begeisterung an der Programmierung der App mit dem klingenden Namen „Defi-fit“.

Die App soll wie ein echter Defi funktionieren – mit Sprachansagen, die zum Beispiel vorgeben, wo die Elektroden aufgeklebt werden sollen, und einem integrierten EKG-Fenster, das genau beobachten lässt, was sich beim Herzen tut. Von fünf bis 45 Minuten können Übungszyklen sowohl mit als auch ohne Beatmen erprobt werden. „Was jedoch kein Defi besitzt, ist die Pausetaste, sodass man dazwischen stoppen und erklären kann. Es soll nämlich ein Schulungsdefi sein“, beschreibt der Diplomarbeitsbetreuer Wolfgang Bauer die geplanten Neuheiten der Defi-App.

In „Defi-fit“ finden sich auch Links, beispielsweise zu den Defi-Standorten und zur Notruf-App DEC112, welche von ehemaligen HTL-Schülern aus Oberösterreich entwickelt worden ist. DEC112 unterstützt darüber hinaus die Bereitstellung von „Defi-fit“ über den App-Store, bei welchem diese voraussichtlich ab Mai kostenlos erhältlich sein soll. Weiters ist das Österreichische Jugendrotkreuz mit an Bord, da es die Bilder zur Verfügung stellt. In Zusammenarbeit mit diesem sowie DEC112 möchten Frühwirth und Nastl also die Defi-Skills und die Erste-Hilfe-Verantwortung vieler stärken.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.