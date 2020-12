Als 2018 das alte Pressehaus in einer Reihe weiterer Innenstadtgebäude fiel, um Platz zu machen für ein Wohnprojekt, war das Stein des Anstoßes für einen Baubeirat. Wenige Tage nach dem Einzug der ersten Mieter in der Linzer Straße – und zweieinhalb Jahren Bausperre – hält auch der im Februar beschlossene Gestaltungsbeirat für Baukultur Einzug in der Stadt.

Erste Expertensitzung St. Pöltner Gestaltungsbeirat konstituiert

Das Sachverständigen-Gremium hatte seine konstituierende Sitzung. Viermal im Jahr soll es nun tagen und Behörden und Entscheidungsträger unterstützen. Zehn bis fünfzehn Projekte werden im Jänner begutachtet, darunter das Großprojekt am Rathausplatz.

Bender: Lust am Gestalten nach außen vermitteln

Der Beirat setzt sich zusammen aus dem ehemaligen Vorsitzenden des Innsbrucker Gestaltungsbeirats Ernst Beneder, Universitätsprofessor Friedmund Hueber, Architektin und Ziviltechnikerin Olivia Schimek- Hickisch sowie Architekt Gerhard Lindner als Ersatzmitglied. „Das Gremium soll nachhaltigen und funktionalen Städtebau ermöglichen“, betonte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Die Mitglieder seien alle keine Newcomer, sondern Fachleute, die schon in anderen Städten in Beiräten gewirkt hätten.

„Es geht nicht allein um das Bewahren, sondern auch um das Zulassen von zeitgemäßer, anspruchsvoller und Rücksicht nehmender Architektur“, erklärt Stadtplaner Jens de Buck. Das Beurteilungsgebiet umfasst die ganze Stadt, außer Industriegebiet und Betriebsgebiet. Kriterium für eine Vorlage sei nicht nur Größe, sondern auch die städtebaulichen Auswirkungen.

Betrachtet werden nicht einzelne Objekte, sondern Räume, weiß der neue Vorsitzende Friedmund Hueber. Am Ende des Tages sollte ein Mehrwert für die Stadt und den Bewerber stehen, meint Stellvertreterin Olivia Schimek-Hickisch. Oft sei ein Beirat auch eine Unterstützung für die Planer, ist Gerhard Lindner überzeugt. Es gilt dann auch, eine Sprache zu finden, um die Lust am Gestalten nach außen zu vermitteln, so Ernst Beneder.

Die Projekte sollen früh dem Gestaltungsbeirat zugeführt werden, und nicht erst im Bauverfahren, um Planungsaufwand zu vermeiden. Da gehe es auch um Vertrauen, erklärt de Buck, dass diese in einem frühen Stadium nicht präsentiert werden könnten. „Wir wollen die Ergebnisse aber nach außen tragen“, so de Buck.

ÖVP: „Mehr Kompetenz und Transparenz“

Vizebürgermeister Matthias Adl (ÖVP) sieht die erste Sitzung als Erfolg, für den die Volkspartei gekämpft habe. Als großes Manko bemängelt er aber weiter fehlende Transparenz und:„Den Beiräten muss mehr Kompetenz eingeräumt werden. Sie sollten schon bei der Erstellung von Bebauungsplänen und nicht erst bei konkreten Projekten hinzugezogen werden. Darüber hinaus braucht es größtmögliche Offenheit, die man seitens der SPÖ nicht einräumen möchte.“

Der Rest der Stadtvertretung werde mit einem Tätigkeitsbericht abgespeist, Ergebnisse dürften nur mit Zustimmung des Bauwerbers veröffentlicht werden, kritisiert Adl. St.Pölten hätte sich an Salzburg orientieren sollen, wo öffentlich getagt werde, meint Adl.

Keine Bedenken wegen Transparenz des Baubeirates hätte auch Hauptstadtplaner Norbert Steiner, der Mitglied in Salzburg war: „Da war Öffentlichkeit zugelassen, es gab eigentlich kaum Probleme. Wichtig wären Protokolle und Einsichtmöglichkeiten für die Bevölkerung.“ Prinzipiell findet es der Baubeirat-Befürworter der ersten Stunde aber gut, „dass in St. Pölten nun Wert darauf gelegt wird, nicht mehr nur quantitätsorientiert zu bauen, sondern man sich zur Qualität bekennt.“

Für sinnvoll hält auch die FPÖ den Beirat. „Dieser sollte jedoch mit unabhängigen Experten besetzt sein und in einem gewissen Intervall wechseln“, meint Stadtrat Klaus Otzelberger. „Ein Baubeirat, der nur von ,SPÖ-Experten‘ besetzt wird, bringt nichts.“