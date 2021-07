Die heftigen Regenfälle seit Samstagmorgen führten bereits zu ersten Feuerwehreinsätzen rund um St. Pölten. Straßen und Gärten waren überflutet, Kanäle konnte die Wassermassen nicht mehr fassen, Keller mussten ausgepumpt werden.

Am Morgen baute die Feuerwehr Wihelmsburg-Stadt in der Freiligrathstraße vorbeugend einen mobilen Hochwasserschutz auf, auch die Feuerwehr Harland musste zu einem Unwettereinsatz ausrücken, so wie viele andere Feuerwehren im Bezirk.

In Ober-Grafendorf unterstützte die örtliche Feuerwehr einen Hausbesitzer beim Anlegen eines Sickergrabens, da dessen Garten unter Wasser stand und half andernorts beim Auspumpen eines Kellers am "Pfarried". "Wir machen laufend Kontrollfahrten", schilderte Kommandant Karl Lechner. Einen verstopften Kanal musste indes die Feuerwehr Weinburg freilegen; bislang hielten sich im Pielachtal laut Abschnittskommandant-Stellvertreter Walter Bugl die Einsätze noch in Grenzen.

Die Entwicklung der Wetterlage behalten aber die FF-Mannschaften landesweit im Auge. Gegen 11 Uhr wurden im Bezirk St. Pölten-Land 17 Feuerwehren zu 23 Einsätzen alarmiert.

Einen Unwettereinsatz gab es am Samstagmorgen auch in Herzogenburg. Ein Innenhof eines Gebäudes stand unter Wasser. Die Feuerwehr hob einen Entwässerungsgraben aus, um das stehende Wasser abfließen zu lassen und einen weiteren Wassereintritt in die umliegenden Keller zu verhindern.

Die NÖN wird weiter über die Entwicklung der Lage berichten.