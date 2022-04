Spielen im Dschungel: St. Pöltens Robinson-Spielplatz neu gestaltet

Werbung

Hügelig statt flach, ein neues Wasserspiel mit drei eckigen Becken, ausgefallene Spielideen und moderne Sitzgelegenheiten – in den letzten Monaten hat sich am Robinson-Spielplatz an der Traisen viel getan. Ende Mai kann es dann endlich losgehen: Der erste Themenspielplatz der Stadt darf bespielt werden. Themen sind Dschungel und Wasser.

„Kinder wollen sich bewegen“, ist Stadtgärtner Robert Wotapek überzeugt. Deswegen wurden Hügel aufgeschüttet. Außerdem war es Wotapek wichtig, den alten Baumbestand zu erhalten, etwa eine seltene Hängebuche, unter der sich die Kinder verstecken können.

„Outdoorküche zum Gatschen und Tic-Tac-Toe-Spiel“

Im vorderen Bereich gibt es ein Klettergerüst zum Hangeln und eine Reifenschaukel. Weiter geht’s mit einem Spielbereich mit Rutschen, Hängebrücke und einem Häuschen für die Kleinen. „Wir haben dort auch eine Outdoorküche zum Gatschen und ein Tic-Tac-Toe-Spiel“, berichtet Wotapek.

Als Fallschutz dienen viele Tonnen Rundkies. „Dieser bietet auch im Winter einen guten Schutz und das Wasser kann gut ablaufen“, erklärt Wotapek. Rindenmulch hingegen werde hart und sei problematisch bei Tierkot.

Aus der alten Sandkiste wurde ein Sandspielbereich mit zwei Booten und einem Krokodil. Dahinter werden noch Säulenbäume gepflanzt, auch um Anrainer vor Lärm zu schützen. Schließlich soll der neue Spielplatz Entlastung für den Hammerpark bringen. Ausrasten kann man sich dann auf neuen Sitzmöbeln aus Lärchenholz.

Pottenbrunner Spielplatz folgt noch heuer

Rund 70.000 Euro wurden in die Erneuerung investiert und das Projekt ist gelungen. Das findet auch Bürgermeister Matthias Stadler und schmunzelt: „Alle Kinder gatschen gerne, das hab ich auch gemacht.“

Mit dem Robinson-Spielplatz startet eine Erneuerungswelle. „Wir werden jedes Jahr ein bis zwei Spielplätze erneuern. Auch Pottenbrunn ist heuer noch dran“, verrät Michael Bachel, Leiter der städtischen Betriebe.

Thema gibt es dafür noch keines. „Kinder aus Kindergarten, Volksschule und Mittelschule sammeln Ideen. Wir schauen, was dann rauskommt“, freut sich Wotapek über die geplanten Neuerungen. Gemeinsam mit „NÖ gestalte(n)“ sollen einige Ideen dann umgesetzt werden.

Interessent für Robinson-Buffet in Sicht

Für das verwaiste Robinson-Buffet nimmt die Stadt 200.000 Euro in die Hand. WC und Küche werden erneuert, die Elektrogeräte getauscht. Wer das Buffet betreibt, will man im Rathaus noch nicht verraten, nur so viel: „Es gibt intensive Gespräche mit Interessenten.“

