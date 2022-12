Junger Virtuose an der Böheimkirchner Orgel

In der stimmungsvoll mit Kerzen erleuchteten Pfarrkirche gab der erst 14-jährige Noah Reischl sein erstes öffentliches Orgelkonzert. Mit einem ambitionierten Adventprogramm von Barock bis Pop begeisterte der junge Künstler das zahlreich erschienene Publikum, darunter auch Musikschulverbandsobmann Johann Hell und den früheren Leiter der Musikschule Reinhard Goldgruber. Mit zwei Stücken bewies Reischl, dass er auch zu komponieren versteht. Mit einer Live-Schaltung vom Orgelbalkon war es möglich, auf einer Leinwand dem Tastenzauberer zuzuschauen.

Vielfältiges Musiktalent mit Herz

Seit seinem sechsten Lebensjahr lernt Reischl Klavier, vor rund vier Jahren begann er an der „Königin der Instrumente“. Daneben spielt er auch noch Saxofon. Orgelunterricht erhält er von Adi Rodax an der Musikschule und am Diözesankonservatorium in St. Pölten von Johannes Zimmerl. „Ich liebe es, unsere wunderbare Orgel spielen zu dürfen und freue mich schon lange auf dieses Konzert“, so der Künstler.

Die freiwilligen Spenden gehen an das Schulprojekt von Pfarrer Kingsley Uzor in Nigeria, der sich am Beginn des Konzertes bei Reischl bedankte. „Mit dieser großartigen Unterstützung schaffen wir gemeinsam die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft.“

