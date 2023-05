Böheimkirchner Vereine vernetzten sich

Groß war das Interesse der Vereine beim ersten Vernetzungstreffen der von der regionalen Gesundheitskoordinatorin in Ausbildung Doris Covi vorgestellten Initiative. Damit soll den Böheimkirchner Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu präsentieren, zu informieren und zu vernetzen. Der Einladung folgten 29 Vertreter von 17 Vereinen, die sich aktiv am Workshop beteiligten.

Gesammelt wurden Ideen zur Bewerbung von Veranstaltungen, zum Finden von geeigneten Räumlichkeiten und zur Werbung von neuen Mitgliedern und Funktionären. „Um die Bevölkerung mit den Angeboten der Vereine zu erreichen, ist es notwendig, deren Daten aktuell zu halten. Das soll mit einem Padlet gelingen, also einem öffentlich zugänglichen Tool, das durch seine Einfachheit besticht“, so Initiatorin Doris Covi.

Am 24. Mai geht das Projekt in die zweite Runde. „Beim Workshop BÖnet verein(t) - zusammen workshop(p)en sind die Vereine eingeladen, sich von den gesammelten Ideen inspirieren zu lassen und aktiv an der Gestaltung eines Vereinsblattes zu beteiligen“, so Covi. Das Vereinsblatt steht dann auf der Homepage der Gemeinde oder als Ausdruck zur Verfügung.

