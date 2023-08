Spannung aus St. Pöltner Feder

Eigentlich will Ishikli Caner nicht länger für die türkische Mafia töten. Doch gerade dann lässt ein größenwahnsinniger Kardinal ihren Bruder entführen und sie wird Teil eines perfiden Spiels. Erschaffen hat dieses Philipp Garavenbach für sein erstes großes Buch „Der 8. Kreis“. Der Thriller des St. Pöltners erscheint am 31. August im deutschen Ullstein Verlag. Auch für ein zweites Buch gibt es bereits einen Vertrag mit dem Verlag, in dem etwa auch Bücher von Jo Nesbø oder John le Carré erscheinen.

Schreiben hat den St. Pöltner, der seine Werke nicht unter seinem Geburtsnamen verfasst, schon immer interessiert. Doch zuerst war ein Jus-Studium angesagt. Nach der Promotion wagte er erste Gehversuche mit einem Roman „ziemlich wirres Zeug“. Es folgte der Rat eines befreundeten Autors und väterlichen Freunds: „Lern‘ doch erst einmal Schreiben.“ Also hat er sich in den darauffolgenden Jahren „in Büchern vergraben, querbeet alles gelesen, was greifbar war“. 2013 hatte er auch das große Glück, am Sierra Nevada College schnuppern zu dürfen, wie dort „Creative Writing“ gelehrt wird. Mit seinen Erzählungen um Caner Ishlik hat er jetzt auch den Ullstein Verlag überzeugt.

Foto: Ullstein Verlag

Das es ein Thriller geworden ist, liegt in erster Linie daran, was Gravenbach selber gerne liest. „Was mir jedoch fast immer abgegangen ist, war eine tiefere philosophische und vor allem emotionale Ebene bei den Geschichten.“ Den Anstoß zu seinen Geschichten geben tatsächliche Begebenheiten, die er weiterspinnt. Beim achten Kreis konkret ein Bericht über „verschwundenes“ Giftgas des Assad-Regimes.

„Eine Frau als Heldin, die auf allen Ebenen zwischen ihren Identitäten zerrissen ist, und sich obendrein in einer kriminellen, streng patriachalischen und brutalen Organisation behaupten muss, erschien mir als Charakter von Anfang an spannender als alles andere.“ Wichtig ist dem Autor dabei, dass es immer auch im Innen eine Heldenreise gibt. Zudem hat ihn die türkische Kultur schon lange fasziniert, gleichzeitig fand er den medialen Umgang mit dem vielfältigen Land im deutschsprachigen Raum eigenartig. Der Vatikan liefert ihm ein Setting „in dem es um (tiefen) Glauben, Liebe und Loyalität geht“, gleichzeitig einen „Verein, der nach wie vor sehr erfolgreich einen Mantel des Schweigens über sein tatsächliches Vermögen breitet“.

Antworten gibt es ab 31. August in „Der 8. Kreis“. Live eintauchen kann man außerdem mit Philipp Gravenbach bei „Zu Gast nach 11“ am Dienstag, 5. September, ab 11 Uhr in Radio NÖ. Und bei der Premierenlesung am Donnerstag, 7. September, um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Schubert. Platzreservierung ist unter karten@gravenbach.com oder in der Buchhandlung möglich.