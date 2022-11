XR-Ausstellungseröffnung im Museum NÖ

Von Michael Exinger

Mit einer Live-Performance wird heute die Ausstellung „[XR]noe | human nature“ im Foyer des Museum Niederösterreich in St. Pölten eröffnet.

"Durch die Umsetzung des Projekts [XR] noe | human nature soll eine Brücke zwischen realem Ort und virtueller Kunst-Performance gebaut werden“, erklärt Markus Wintersberger, Projektleiter. Extended Reality, zu Deutsch erweiterte Realität, beschreibt eine digitale Veränderung der Realität, eine Mischung der realen Welt und der VR(Virtual Reality)-Welt.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Dezember im Foyer des Museum NÖ gratis zu besuchen. Das Projekt wird unter Leitung von Markus Wintersberger, Professor an der Fachhochschule in St. Pölten, in Kooperation mit einem (Medien-)Künstler_innen-Team, darunter ehemalige Studierende der Masterklasse Experimentelle Medien des Masterstudiums Digital Design mitarbeiten, durchgeführt.

Zur Ausstellungseröffnung Donnerstag,17. November, 18.30 Uhr, wird es eine Live-Performance mit Andrea Nagel geben. Der Tanz wird mittels präziser Programmierung und XR-fähiger Geräte multidimensional greifbar und spürbar gemacht.

Markus Wintersberger zum Projekt: ‚,Das Projekt [XR] noe | human nature ist ein auf öffentlicher Partizipation basierendes ,Imaginations-Gebäude', das sich grenzenlos in alle Orte einschreiben kann." Damit würde es eine erweiterte Form der Kunstrezeption bieten. Wintersberger: "Kunst wird virtuell greifbar und zugänglich, ist präsent und flüchtig zugleich und führt zurück zum Wesen der Imagination.‘‘

