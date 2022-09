Erweiterung bei Seen Stadt St.Pölten will Wald und Wiesen an der Traisen kaufen

Bürgermeister Matthias Stadler und Josef Böck von der Gutsverwaltung Trauttmansdorff zeigen die Grünfläche in Viehofen, die bald der Stadt gehören soll. Foto: Josef Vorlaufer

D as Naherholungsgebiet bei den Viehofner Seen soll Richtung Norden erweitert werden. Der Kauf von 24 Hektar Grünland soll in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden.