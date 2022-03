Kloster in Gerersdorf bekommt Zubau

Das Mutterhaus der Dienerinnen der Immaculata in der Reschstraße bekommt nach zweijähriger Planung nun einen Zubau.

Auf 120 Quadratmetern werden nordseitig des Klosters eine Bibliothek und eine Gästewohnung mit jeweils 60 Quadratmetern errichtet. Das Fundament ist bereits betoniert, im September soll das Projekt bezugsfertig sein.

Wohnung bekommt auch Zugang von außen

Die Bibliothek ist nach Fertigstellung nur vom Kloster zu begehen. Die Wohnung bekommt auch einen Zugang von außen. Sie sei vor allem dafür gedacht, wenn Angehörige der Schwestern auf Besuch kommen, damit sie hier übernachten können, so Oberin Schwester Rosalinde Simmel.

Geplant wurde der Zubau wie auch schon das Kloster von der oberösterreichischen Firma PROject Pühringer + Bisteghi.

Die Kongregation der Schwestern der Dienerinnen der Immaculata wurde 2003 in St. Pölten als Institut bischöflichen Rechts von Bischof Kurt Krenn errichtet. 2011 erfolgte die Grundsteinlegung für den Neubau in Gerersdorf, im Juni 2012 segnete Diözesanbischof Klaus Küng das neue Kloster. Am 2. Juli zogen die ersten Ordensfrauen der Gemeinschaft in ihr neues Heim ein.

Der Kongregation gehören zurzeit zehn Schwestern an, die bei Bedarf im Kloster Gerersdorf auch Pflegedienste leisten. Im Haus wohnen ständig acht Ordensfrauen, darunter eine Gastschwester. Eine Schwester ist in Wien beschäftigt und kommt nach Gerersdorf, wenn sie freie Tage hat. Zwei Ordensmitglieder leben außerhalb des Klosters – eine in Maria Laach, eine weitere in Altötting in Deutschland.

