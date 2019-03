Politologe und ausgewiesener EU-Experte Ingo Espenschied behandelte die Fragestellung „Das Europäische Parlament – Stimme der Bürger!?“. Mit der von ihm eigens entwickelten Vortragstechnik wurde der Live-Kommentar mit originalen Wochenschauberichten, historischen Fotos sowie Interviews mit Zeitzeugen ergänzt und so eine spannende und informative Präsentation geboten.

Usercontent, Jürgen Mück EU-Experte Espenschied sprach zum Europäischen Parlament





„Das Europäische Parlament ist das größte multinationale Parlament der Welt. Seine 751 Abgeordneten aus 28 Nationen werden von den rund 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger direkt gewählt. Das EU-Parlament ist gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union Gesetzgeber und erlässt mit ihm zusammen den EU-Haushalt. Der bevorstehenden EU-Wahl kommt daher besondere Bedeutung zu, weil hier jede Stimme der Bürgerinnen und Bürger zählt. Österreich verfügt derzeit über 18 Sitze und enthält in der neuen Wahlperiode ein zusätzliches Mandat“, betonte Politologe Ingo Espenschied.



„Die Europäische Union hat seit ihrer Gründung maßgeblich zu Wohlstand und Stabilität in einem geeinten Europa beigetragen. Dies war nur möglich, weil die EU das größte Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts ist und somit eine positive Gestaltung der Zukunft ermöglicht“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Dies bedeutet Brücken zu bauen und den Dialog über Ländergrenzen hinweg zu pflegen. Zahlreiche Projekte der Fachschulen mit europäischen Partnerschulen zeigen, dass die europäische Idee mit Leben erfüllt wird. Zudem sind die Schülerinnen und Schüler auf dem europäischen Parkett äußerst erfolgreich, wie die vielen Erfolge bei internationalen Bewerben zeigen“, so Teschl-Hofmeister.



Die Landwirtschaftliche Koordinationsstelle (LAKO) veranstaltet jährlich das Jour fixe „LAKO-Weitblick“, bei dem neue Perspektiven der Bildung und Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung wurde von LAKO-Leiterin Kristina Mandl moderiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte das „Hohenlehen Duo“. Beim anschließenden Buffet wurden die selbst erzeugten Schmankerl der Landwirtschaftlichen Fachschulen serviert und Wein der NÖ Landesweingüter ausgeschenkt.



Journalist Ingo Espenschied hat in Mainz, an der Pariser Sorbonne und an der London School of Economics Internationale Politik studiert und gilt als ausgewiesener Experte für deutsch-französische und europäische Beziehungen. Mit dem von ihm entwickelten Doku-Live-Format hat er ein neues, innovatives Genre im Bereich der Politischen Bildung begründet.