Romeo & Julias Tragödie unter freiem Himmel in St. Pölten

Mit Shakespeares Tragödie Romeo und Julia und spannungsgeladener Musik von Sergej Prokofiew bringt das Europaballett unter der Regie von Michael Fichtenbaum ein Handlungsballett auf die Bühne, dass das Publikum zwei Stunden lang staunen lässt.

Gezeigt wird am Anfang der Vorstellung das Zuhause eines Ehepaares. Die Frau liest das Drama von Romeo und Julia und taucht dabei in eine Fantasiewelt ab. Vor ihren Augen entfaltet sich die Geschichte der verfeindeten Familien Capulet und Montague. Zutiefst erschrocken von dem tragischen Tod des Liebespaares will sie schließlich ihrer Ehe eine neue Chance geben. Sie erkennt, was sie an ihrem Mann hat und will den Alltag mit ihm neu gestalten.

Schon bei Vorstellungsbeginn wird durch einen bekannten Song der Band „Dire Straits“ ein Statement gesetzt, das sich zum Schluss der Aufführung wiederfindet und somit das Stück abrundet. Mit der faszinierenden tänzerischen Darbietung des Ensembles, passenden Lichtsequenzen, dem imposanten Bühnenbild sowie unterschiedlichen Kostümen werden einzelne Szenen geschaffen, die das Publikum mitreißen lassen. Die musikalische Untermalung von Prokofiew weckt Emotionen wie Liebe, Hass, Hingabe sowie Verzweiflung und löst somit ein Wechselbad der Gefühle aus. Die tänzerischen Leistungen und die Ausdrucksstärke der Hauptakteure Florient Cador sowie Rachael Carrier verstärken den Fokus auf die tragische Liebe von Romeo und Julia.

Einzig die technische Störung des Lautsprechers zum Schluss des Stückes sorgte ein wenig für Ablenkung. Dass sich das Publikum davon nicht irritieren ließ, zeigte aber der tosenden Applaus.

Fazit: Ein mitreißendes Handlungsballett, das eine moderne Interpretation einer historischen Tragödie widerspiegelt!